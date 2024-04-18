Селенга в Улан-Удэ пошла на спад

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За сутки она снизилась на 18 сантиметров



Уровень Селенги в столице Бурятии падает. За последние сутки она снизилась на 18 сантиметров – до 94-х. Для выхода главного притока Байкала на пойму требуется 230.



На большинстве рек республики сейчас наблюдается процесс разрушения ледяного покрова. Однако на нескольких на севере Бурятии, в том числе – Витиме и Муе – сохраняется ледостав.



- На Селенге в районе села Старое Татаурово (Прибайкальский район – прим.) наблюдается затор льда. Там затоплены жилые дома, а в СНТ «Железнодорожник» и «Колос» – приусадебные участки, – рассказали в Бурятском гидрометцентре.



По прогнозам гидрологов, при сохранении затора подтопление в Старом Татаурово и вышеупомянутых СНТ продолжится. Кроме того, в Кабанске возможен выход воды на пойму.



