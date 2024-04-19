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Бурятские спортсмены выступят на чемпионате Европы по боксу

Бурятские спортсмены выступят на чемпионате Европы по боксу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике рассчитывают на медали

18-28 апреля в Белграде (столица Сербии) пройдёт чемпионат Европы по боксу. Беспрецедентным в истории бурятского спорта является тот факт, что в состязаниях будут участвовать сразу пять бурятских атлетов: Дарима Сандакова (70 кг), Елена Гапешина (81 кг) и Кристина Ткачёва (81+ кг) представят сборную России, а Тамир Галанов (54 кг) и Наталья Шадрина (60 кг) выступят за Сербию. Все они – воспитанники спортивного клуба «Номто», сообщил спортивный обозреватель Барадий Булатов.

Тамир Галанов выйдет на ринг завтра, 20 апреля. Женские бои начнутся на следующей неделе.

- Все наши спортсмены в прекрасной форме и должны взять медали. Тамир подводит черту в своей карьере боксёра, он уже с прошлого года работает тренером. Пожелаем всем им успешного выступления и ярких побед! - поделился президент спортивного клуба «Номто» Валерий Доржиев.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2022 году звание чемпиона Европы по боксу завоевал спортсмен из Бурятии Георгий Кушиташвили, выступающий сейчас за Грузию. 
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