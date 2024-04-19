Иркутские автоинспекторы за взятки давали проезд лесовозам

Скоро обвиняемые предстанут перед судом



Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по делу бывших автоинспекторов межмуниципального управления МВД «Иркутское». Они занимались поборами с водителей лесовозов на стационарном посту.



«С 2017 по 2022 гг сотрудники полиции, действуя в составе организованной группы, на систематической основе получали взятки от представителей коммерческих организаций. Взятки получали за беспрепятственный проезд большегрузных автомобилей, перевозящих древесину, через стационарный пост дорожно-патрульной службы», - сообщила пресс-служба управления Генпрокуратуры РФ по СФО.



Общая сумма полученных взяток составила 2,2 млн рублей.



Членам преступной группы инкриминируют ст. 290 УК РФ «Получение взятки», к уголовной ответственности также привлекают взяткодателей.



Дело направлено в Свердловский районный суд Иркутска для рассмотрения.

