Работодатели делают это, чтобы оценить их уровень
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, сколько улан-удэнских компаний узнают у вчерашних студентов, за чей счёт они учились в вузе. Оказалось, что для большинства рекрутеров (69%) неважно, коммерция это была или бюджет.
Однако 1 из 10 менеджеров по подбору персонала всё же спрашивают у выпускников, пришедших устраиваться на работу, кто как обучался – чтобы «оценить уровень». Ещё 21% HR-менеджеров задают этот вопрос лишь некоторым кандидатам, когда «есть несоответствие знаний, навыков и уровня изъяснений диплому».
Среди молодых специалистов с подобными вопросами приходилось сталкиваться каждому шестому (16%), причём представителям мужского пола чаще, чем девушкам (18% и 14% соответственно).
В Улан-Удэ у начинающих специалистов выпытывают, за чей счёт они получили «вышку»
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