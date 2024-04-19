В Бурятии на новом кладбище установили мусорные контейнеры

На территории нового кладбища в селе Петропавловка установлена контейнерная площадка. На которой расположены четыре мусорных контейнера.Установка производилась силами администрации сельского поселения «Петропавловское».- Совместно с жителями села будем работать на благо нашей малой Родины! – сообщили в СП «Петропавловское».

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