В Бурятии на новом кладбище установили мусорные контейнеры

Их всего четыре
На территории нового кладбища в селе Петропавловка установлена контейнерная площадка. На которой расположены четыре мусорных контейнера.
Установка производилась силами администрации сельского поселения «Петропавловское».
- Совместно с жителями села будем работать на благо нашей малой Родины! – сообщили в СП «Петропавловское».
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