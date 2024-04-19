19 апреля

18 апреля

Популярное

«Ничего, оклемается»: В Улан-Удэ девушки на машине сбили пса и бросили его умирать

«Ничего, оклемается»: В Улан-Удэ девушки на машине сбили пса и бросили его умирать
Происшествия,  Фото:/vk.com/sobakaluck
Несчастное животное спасли очевидцы ДТП

В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» рассказали о новом подопечном по кличке Бруно. Это уличный пёс, которого сбили на дороге. Всё произошло в столице Бурятии на глазах у нашей неравнодушной землячки.

- Как же выглядят те, кто сбивает собаку и уезжает? Мы чаще всего представляем себе каких-то неотёсанных бесчувственных мужланов, – отметили на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Но сегодня увидели этих людей в их естественной среде обитания – ухоженные девушки, которые в прямом смысле уходят от ответственности. Сбили Бруно, посмотрели на него и вынесли вердикт: «Ничего, оклемается».

У животного при этом был ушиб лёгких, черепно-мозговая травма, перелом скуловой кости, повреждение тройничного нерва и судороги, а один глаз практически выпал от сильного удара.

- Он бы там не «оклемался», а умер в мучениях под ближайшим кустом, – заявили волонтёры, к которым Бруно попал после ДТП.

Им самим пришлось везти четвероногое в ветеринарную клинику, поскольку виновницы делать это отказались. «Я боюсь, – заявила одна из девушек. – Сам выбежал, я же его не нарочно!».

Самих улан-удэнок и номер их автомобиля запечатлели на камеру и выложили в группе фонда в ВК. В ветклинике у зоозащитников накопился долг в 20 с лишним тысяч. За лечение собаки накануне отдали 15 000 рублей, но эти средства, по словам ребят, «улетят за один день». Потому нужна помощь неравнодушных. Перечислить любую посильную сумму может каждый желающий. Все реквизиты есть в группе /vk.com/sobakaluck.
собаки животные жестокое обращение с животными

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отменили мягкий приговор убийце
В Бурятии отменили мягкий приговор убийце
Происшествия, 19.04.2024
Изначально дело было квалифицировано как самооборона
В райцентре в Бурятии сгорели надворные постройки
В райцентре в Бурятии сгорели надворные постройки
Происшествия, 19.04.2024
Огонь уничтожил забор, поленницу и курятник

В Бурятии тушат сложнейший лесной пожар
В Бурятии тушат сложнейший лесной пожар
Происшествия, 19.04.2024
Он разбушевался на горе с крутыми склонами
В Бурятии пропавшего 48-летнего мужчину нашли мёртвым
В Бурятии пропавшего 48-летнего мужчину нашли мёртвым
Происшествия, 19.04.2024
Он бесследно исчез полтора месяца назад
В Бурятии люди на «Ниве» застряли на льду Байкала
В Бурятии люди на «Ниве» застряли на льду Байкала
Происшествия, 19.04.2024
Машина, в которой они ехали, неожиданно заглохла
Три женщины украли у 88-летней ангарчанки 100 тысяч рублей
Три женщины украли у 88-летней ангарчанки 100 тысяч рублей
Происшествия, 19.04.2024
Незнакомки смогли попасть в квартиру пенсионерки
В Иркутской области закопали останки больных животных
В Иркутской области закопали останки больных животных
Происшествия, 18.04.2024
Мэр Иркутского районного муниципального образования получил прокурорское представление 
В Улан-Удэ боролись с воображаемым пожаром
В Улан-Удэ боролись с воображаемым пожаром
Происшествия, 18.04.2024
Он «разгорелся» на местной нефтебазе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^