В Бурятии лесники будут рассекать на квадроциклах

Два новых квадроцикла направят в Верхне-Баргузинское и Джидинское лесничества
В республиканском агентстве лесного хозяйства продолжают закупать необходимую технику. На этот раз приобретено два квадроцикла для патрулирования лесов, сообщили в агентстве.
- Внедорожная техника будет направлена на помощь сотрудникам в Верхне-Баргузинское и Джидинское лесничества. Квадроциклы необходимы для быстрого маневрирования по лесу и оперативного решения поставленных задач. Конкретно эта закупка предназначена для надзорной деятельности, - рассказал заместитель руководителя агентства лесного хозяйства- начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора), лесной охраны Геннадий Буянтуев.
Агентство на постоянной основе занимается обновлением автопарка специализированной техники.
- Наличие новых и современных машин - это приоритетные задачи. С помощью быстрого передвижения по бездорожью мы своевременно обнаруживаем нарушителей лесного законодательства, - пояснил Геннадий Буянтуев.
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