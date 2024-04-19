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В Бурятии лесники будут рассекать на квадроциклах

В Бурятии лесники будут рассекать на квадроциклах
Общество,  Фото:РАЛХ
Два новых квадроцикла направят в Верхне-Баргузинское и Джидинское лесничества

В республиканском агентстве лесного хозяйства продолжают закупать необходимую технику. На этот раз приобретено два квадроцикла для патрулирования лесов, сообщили в агентстве.

- Внедорожная техника будет направлена на помощь сотрудникам в Верхне-Баргузинское и Джидинское лесничества. Квадроциклы необходимы для быстрого маневрирования по лесу и оперативного решения поставленных задач. Конкретно эта закупка предназначена для надзорной деятельности, - рассказал заместитель руководителя агентства лесного хозяйства- начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора), лесной охраны Геннадий Буянтуев.

Агентство на постоянной основе занимается обновлением автопарка специализированной техники.

- Наличие новых и современных машин - это приоритетные задачи. С помощью быстрого передвижения по бездорожью мы своевременно обнаруживаем нарушителей лесного законодательства, - пояснил Геннадий Буянтуев.
лесники квадроциклы

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