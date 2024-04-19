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В Иркутской области произошёл крупный пожар в пятиэтажке, погибла женщина

В Иркутской области произошёл крупный пожар в пятиэтажке, погибла женщина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Площадь возгорания превысила 500 квадратных метров

18 апреля в городе Шелехов Иркутской области произошёл крупный пожар в многоквартирном доме в Шестом квартале. Погибла женщина.

Сообщение о возгорании поступило в пожарную часть в 22:29. Очевидцы сообщили, что горит квартира на третьем этаже. Пламя, вырывавшееся из окон, было настолько сильным, что перекинулось на кровлю.



- 25 человек эвакуировались из дома самостоятельно. 12 жильцам, которые не смогли покинуть свои квартиры из-за сильного задымления, понадобилась в этом помощь пожарных. Они были спасены с применением устройств защиты органов дыхания звеньями газодымозащитной службы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В ходе тушения пожара в квартире, где он начался, была обнаружена погибшая женщина. Её личность и социальное положение устанавливаются.

В 23:53 пожар локализовали на площади 550 квадратных метров. Спустя 20 минут открытое горение было ликвидировано.

Дознаватели МЧС проводят проверку.

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