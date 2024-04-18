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В Бурятии дети оказали первую помощь манекену Александру

В Бурятии дети оказали первую помощь манекену Александру
Общество,  Фото:администрация МО «Джидинский район»
Для школьников провели полезный мастер-класс

15 апреля в Малонарынской библиотеке Джидинского района Бурятии прошёл мастер-класс по оказанию первой помощи с использованием манекена Александра. Мероприятие посетили 39 воспитанников школы-интерната.



- Ребята на специальном тренажёре отработали практические навыки оказания первой помощи. А закрепили полученные знания и навыки при помощи интерактивной игры, где часть ребят изображали пострадавших, а другие должны были сориентироваться и правильно провести весь алгоритм оказания первой помощи, - сообщает администрация МО «Джидинский район».

Манекен Александр поступил филиал Верхнесаянтуйской санаторной школы-интерната в рамках национального проекта «Успех каждого ребёнка».

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