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В Улан-Удэ неизвестные вышвырнули из дома кошачье семейство

В Улан-Удэ неизвестные вышвырнули из дома кошачье семейство
Общество,  Фото:vk.com/sobakaluck
Коробку с животными бросили в подъезде

Эту историю рассказали в местном фонде помощи животным «Собака счастья». Неизвестные выставили из дома кошку с четырьмя котятами – тремя мальчиками и девочкой. Коробку с ними оставили в подъезде. Вскоре четвероногие оказались у волонтёров.

Ребята тут же начали искать им передержку. Кошачье семейство пока что приютила неравнодушная девушка. Сейчас хвостатые в безопасности и тепле.


- Котяток учат ходить в лоток и самостоятельно есть. Курочку они уже хрумкают за милую душу и к лотку стали относиться уважительно, – говорится на официальной странице организации во «ВКонтакте».

Малышам ищут дом и любящих хозяев.

- Они милые, смешные, очень забавные и очень красивые. А возраст как раз тот, чтобы умиляться, пока они не выросли в наглых толстых котиков, которые вдруг осознали, что мир вообще-то должен вертеться вокруг них, – отмечают в «Собаке счастья».

Желающие забрать крох себе могут связаться с волонтёрами в официальной группе во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck. 



животные кошки волонтеры

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