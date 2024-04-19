В Улан-Удэ неизвестные вышвырнули из дома кошачье семейство

















Эту историю рассказали в местном фонде помощи животным «Собака счастья». Неизвестные выставили из дома кошку с четырьмя котятами – тремя мальчиками и девочкой. Коробку с ними оставили в подъезде. Вскоре четвероногие оказались у волонтёров.Ребята тут же начали искать им передержку. Кошачье семейство пока что приютила неравнодушная девушка. Сейчас хвостатые в безопасности и тепле.- Котяток учат ходить в лоток и самостоятельно есть. Курочку они уже хрумкают за милую душу и к лотку стали относиться уважительно, – говорится на официальной странице организации во «ВКонтакте».Малышам ищут дом и любящих хозяев.- Они милые, смешные, очень забавные и очень красивые. А возраст как раз тот, чтобы умиляться, пока они не выросли в наглых толстых котиков, которые вдруг осознали, что мир вообще-то должен вертеться вокруг них, – отмечают в «Собаке счастья».Желающие забрать крох себе могут связаться с волонтёрами в официальной группе во «ВКонтакте» vk.com/sobakaluck.