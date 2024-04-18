Он «разгорелся» на местной нефтебазе
В столице Бурятии устроили пожарно-тактическое учение. Оно состоялось утром 18 апреля. По легенде, на телефон спасения «101» поступило сообщение об условном возгорании легковоспламеняющейся жидкости в резервуарном парке нефтепродуктов на нефтебазе. На место отправились подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
Огнеборцы в теплоотражающих костюмах приступили к охлаждению горящего и соседних резервуаров и одновременно начали подготовку к пенной атаке. Благодаря их слаженным действиям условный пожар ликвидировали в кратчайшие сроки.
Учения на этом сложном объекте оценили на «удовлетворительно». Все поставленные задачи удалось выполнить. В тренировке приняли участие 52 человека. Всего задействовали 18 единиц техники. Кроме того, привлекли пожарный поезд станции Улан-Удэ, рассказали в республиканском управлении МЧС.
В Улан-Удэ боролись с воображаемым пожаром
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мэр Иркутского районного муниципального образования получил прокурорское представление
Он «разгорелся» на местной нефтебазе
Тушение осложнено угрозой взрыва
Преступники продолжают атаковать аккаунты жителей республики
Мужчина получил 8 лет лишения свободы
Также он может попасть в «чёрный список»
На преступление он пошёл, так как жена не дала деньги на очередную выпивку
Прав управления мототехникой мужчина не имеет
Они похитили у потерпевших более 11 млн рублей
Недавно две жертвы обратились в полицию
Мужчина не имеет постоянного заработка
Пожар произошёл ночью
Его оперативно ликвидировали
Были приняты и оплачены фактически не выполненные работы
За пять дней искавшие их волонтёры преодолели почти 3000 километров