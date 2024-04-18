В Улан-Удэ боролись с воображаемым пожаром

Происшествия, Фото: МЧС по Бурятии

Он «разгорелся» на местной нефтебазе



В столице Бурятии устроили пожарно-тактическое учение. Оно состоялось утром 18 апреля. По легенде, на телефон спасения «101» поступило сообщение об условном возгорании легковоспламеняющейся жидкости в резервуарном парке нефтепродуктов на нефтебазе. На место отправились подразделения Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.



Огнеборцы в теплоотражающих костюмах приступили к охлаждению горящего и соседних резервуаров и одновременно начали подготовку к пенной атаке. Благодаря их слаженным действиям условный пожар ликвидировали в кратчайшие сроки.



Учения на этом сложном объекте оценили на «удовлетворительно». Все поставленные задачи удалось выполнить. В тренировке приняли участие 52 человека. Всего задействовали 18 единиц техники. Кроме того, привлекли пожарный поезд станции Улан-Удэ, рассказали в республиканском управлении МЧС.

