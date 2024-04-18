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Житель Бурятии добровольно сдал ружьё покойного отца

Житель Бурятии добровольно сдал ружьё покойного отца
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Оружие он нашёл во время уборки

Житель села Курумкан добровольно сдал в подразделение лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии ружьё покойного отца.

Мужчина убирался на чердаке дома покойного отца, когда обнаружил плотно упакованный свёрток мешковины. Внутри лежало ружьё.

- Будучи охотником-любителем и зная об ответственности за незаконное хранение оружия, мужчина сообщил о находке и принёс оружие в отдел лицензионно-разрешительной работы, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Установлено, что находка представляет собой исправное охотничье огнестрельное двуствольное гладкоствольное оружие модели ТОЗ-БМ, 20 калибра.

 
За добровольную сдачу оружия сельчанину будет выплачено вознаграждение в размере более 10 тысяч рублей из республиканского бюджета – при условии, что баллистическая экспертиза установит пригодность оружия к стрельбе.

Как сообщал «Байкал-Dailу»,в июне 2023 года житель Северо-Байкальского района также добровольно сдал обрез, найденный в вещах покойного родственника.

Справка:

В случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы в рамках республиканской целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Республике Бурятия» полагается денежное вознаграждение.

Вознаграждение выплачивается гражданам в зависимости от категории оружия в следующих размерах:

• Боевое ручное стрелковое оружие (автоматы, пулемёты, пистолеты, револьверы, гранатомёты) – 10 000 рублей (за 1 ед.);

• Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, оружие с нарезным стволом – 10 000 рублей (за 1 ед.);

• Обрез охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, а также с нарезным стволом – 5000 – 6000 рублей (за 1 ед.);

• Огнестрельное оружие ограниченного поражения – 3000 рублей (за 1 ед.);

• Самодельное огнестрельное оружие– 4000 рублей (за 1 ед.);

• Газовое оружие самообороны – 2000 рублей (за 1 ед.);

• Взрывные устройства (мины, снаряды, гранаты и т.д.) – 5000 рублей (за 1 шт.);

• Основные части оружия (ствол, ствольная коробка, затвор, барабан, рамка) - 1000 рублей (за 1 ед.).

Росгвардия оружие

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