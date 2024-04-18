Их так и не привели в порядок с наступлением тепла
В Мухоршибири недовольны состоянием дорог, которые зимой обильно посыпали песком. Люди поинтересовались в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», когда их, наконец, расчистят. Претензии у сельчан возникли к участкам у почты, на улицах 30 лет Победы, Доржиева и на её пересечении с Ленина.
- Неужели никто из компетентных лиц это не видит? Пыль от проезжающего транспорта стоит как в поле, – посетовали местные жители.
В МБУ «Мухоршибирский ДЭУ» сообщили, что территорию у почты в порядок приведут в четверг, 18 апреля.
- На Доржиева дорогу будут вскрывать во время капремонта для укладки асфальта. Поэтому смысла в очистке нет, – отметили в учреждении.
«Пыль как в поле»: В Бурятии сельчане страдают от пропесоченных дорог
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