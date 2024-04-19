Интерес к нему у горожан зависит от размера зарплаты
Представители сервиса SuperJob устроили опрос и выяснили, что за курсами доллара и евро следят лишь двое из десяти жителей бурятской столицы – 22% и 20% соответственно.
Мужчины наблюдают за котировками валют чаще женщин, а улан-удэнцы до 34 лет – активнее тех, кто постарше. При этом интерес к доллару и евро растёт с увеличением уровня доходов: среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей таковых 25% и 29%.
Наши земляки дали и «народный» прогноз валютных курсов к 1 мая: для доллара – 101,22 рублей (+8% к курсу ЦБ РФ на 17 апреля), для евро – 109,66 (+10%).
Большинство улан-удэнцев совсем не волнует курс доллара и евро
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Интерес к нему у горожан зависит от размера зарплаты
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