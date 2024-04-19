В Бурятии сельчанка устроила пожар в собственном дворе

Женщина решила сжечь там мусор
Всё произошло накануне в тункинском посёлке Аршан. Во дворе частного дома началось возгорание. Туда отправились пятеро сотрудников пожарной части № 46.
Когда они прибыли на место, выяснилось, что хозяйка дома сжигала мусор прямо на придомовой территории и огонь перекинулся на сухую траву, охватив площадь в 70 квадратных метров.
В итоге пламя уничтожило 10 погонных метров дощатого забора и предбанник на пяти «квадратах». Обошлось без пострадавших, сообщает «Тунка-инфо.24/7» со ссылкой на 10-ый Тункинский отряд ГПС Бурятии. Местных жителей в очередной раз призвали не жечь сухую траву и мусор во дворах.
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