В Бурятии сельчанка устроила пожар в собственном дворе





Всё произошло накануне в тункинском посёлке Аршан. Во дворе частного дома началось возгорание. Туда отправились пятеро сотрудников пожарной части № 46.Когда они прибыли на место, выяснилось, что хозяйка дома сжигала мусор прямо на придомовой территории и огонь перекинулся на сухую траву, охватив площадь в 70 квадратных метров.В итоге пламя уничтожило 10 погонных метров дощатого забора и предбанник на пяти «квадратах». Обошлось без пострадавших, сообщает «Тунка-инфо.24/7» со ссылкой на 10-ый Тункинский отряд ГПС Бурятии. Местных жителей в очередной раз призвали не жечь сухую траву и мусор во дворах.