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В Бурятии до 16 градусов тепла

В Бурятии до 16 градусов тепла
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике ясная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 19 апреля в республике погода ожидается без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура днём +11,+16.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Днём 14-16 градусов тепла.


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