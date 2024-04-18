В Бурятии хотят ужесточить «сухой» закон

В республике ограничивают доступ к алкоголю



Минпромторг Бурятии инициировал общественные слушания, на которые вынесут вопрос об ужесточении ограничений по продаже спиртного. Сейчас торговля алкоголем под запретом с 21:00 до 9:00. Однако в ведомстве предлагают продлить табу до 11 часов утра.



Вообще сухой закон в республике действует во время последних звонков в школах, в День защиты детей 1 июня, в Сурхарбан, День города (отмечается в третью субботу июня) и в День знаний 1 сентября. Исключение делают лишь для заведений общепита, где горячительные напитки есть в меню.



Тем, кто не соблюдает эти требования, грозят штрафы по статье 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). Для должностных лиц их размер колеблется от 20 до 40, а для юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.



Скоро этот список может пополниться – табу намерены ввести во всемирный день здоровья 7 апреля, всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом 11 сентября и День молодёжи – в последнюю субботу июня.



Ещё одно новшество – повышение уставного капитала организаций, имеющих право на розничную продажу горячительных напитков, до 300 тысяч рублей. Кроме того, в жилых домах и на прилегающих к ним территориях хотят запретить магазины со спиртным и так называемые наливайки. А если в многоэтажке есть кафе или ресторан, им придётся приостанавливать торговлю горячительными напитками с 23:00.



Общественное обсуждение состоится в режиме видеоконференцсвязи в следующий понедельник, 22 апреля. Начало – в 10:00. Чтобы принять участие в слушаниях, нужно перейти по ссылке https://vcs.govrb.ru/portal/tenants/default (идентификатор собрания – 2005, PIN-код для входа – 6538). Для подключения советуют использовать Яндекс Браузер или приложение Avaya Workplace.



Об участии в мероприятии всех желающих просят проинформировать Минпромторг РБ по электронной почте Nazaruk.A@minprom.govrb.ru либо позвонив по номеру 8 (3012) 44-25-57 (контактное лицо – Алёна Николаевна Назарук).

