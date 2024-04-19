В Улан-Удэ продолжают облагораживать мост через Селенгу

Прошлой весной жители бурятской столицы то и дело высказывали недовольство постоянными дорожными заторами на Левобережье. Люди жаловались на пробки, возникающие там в часы пик. Ситуация усугубилась после того, как на Селенгинском мосту начался ремонт.

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