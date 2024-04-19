В Улан-Удэ продолжают облагораживать мост через Селенгу

Селенгинский мост в Улан-Удэ вовсю приводят в порядок. Сотрудники комбината по благоустройству красят на нём главные внутренние балки для устранения коррозии, рассказали в комитете городского хозяйства.
Ранее в КГХ предупредили, что из-за работ на переправе полтора месяца – с 10 апреля по 31 мая – будут с 11:00 до 16:00 перекрывать движение на крайней правой полосе на улицах Борсоева и Иволгинская, поскольку рабочим придётся спускаться со специализированных подмостей.
Прошлой весной жители бурятской столицы то и дело высказывали недовольство постоянными дорожными заторами на Левобережье. Люди жаловались на пробки, возникающие там в часы пик. Ситуация усугубилась после того, как на Селенгинском мосту начался ремонт.
Там должны были заасфальтировать проезжую часть на улице Иволгинская – от улицы Дорожная до скульптуры «Гостеприимная Бурятия». Этот участок обновляли в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». После планировали начать следующий этап работ.
Комментируя эту ситуацию на официальной странице во «ВКонтакте», в городской администрации заявили: решить вопрос с пробками на Иволгинской поможет только строительство второго моста через Селенгу.
- Администрация понимает проблему заторов на Левом берегу и прилагает все усилия для её решения, – говорилось в ответе мэрии. – В 2021 году было разработано технико-экономическое обоснование строительства моста через Селенгу и Поселье. Его включили в мастер-план Улан-Удэ, утверждённый главой Бурятии.