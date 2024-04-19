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В Telegram появился фейковый прокурор Бурятии

В Telegram появился фейковый прокурор Бурятии
Происшествия, 
Об этом предупредили в прокуратуре республики

Мошенники создали в Telegram фейковый аккаунт прокурора Бурятии Михаила Филичева. Об этом предупредила пресс-служба прокуратуры республики.

«В целях хищения денежных средств злоумышленники используют фейковые аккаунты в мессенджерах. В переписке они сообщают о якобы предстоящей проверке, необходимости подготовить определённые документы, называют данные «проверяющего» и предлагают обсудить детали с данным лицом. В дальнейшем мошенники склоняют собеседников к переводам денег на указанные им счета, либо передаче сведений о номерах счетов, банковских карт и иных персональных данных», - говорится в сообщении.

Прокуратура призвала жителей игнорировать подобные сообщения и в каждом таком случае обращаться в полицию.

Ранее были созданы множество фейковых аккаунтов членов правительства Бурятии, Народного Хурала, администрации Улан-Удэ, ректоров бурятских вузов, главврачей больниц и пр. Попались на сообщения от лжеруководителей уже многие. Как сообщал «Байкал-Dailу», одной из последних потерпевших стала медсестра из Улан-Удэ, поверившая сообщению от бывшего «главного врача»
прокуратура мошенничество

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