Его ввели на два месяца после появления больной лисички
В конце января в Селенгинском районе объявилась бешеная лиса. Её заметили на Усть-Чикойской паромной переправе. Рыжая хищница вела себя агрессивно, даже не реагируя на попытки прогнать её.
Сотрудники Бурприроднадзора «ликвидировали» животное и изъяли для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось. Кое-какие подробности произошедшего рассказали позже в группе «Селенга-инфо.24/7». Как выяснилось, лисица прибежала к сторожке, а заметил её работник переправы.
В радиусе трёх километров от этого места скота не оказалось. Там провели дезинфекцию. А вскоре возле участка № 1 паромной переправы в сельском поселении «Новоселенгинское» ввели карантин.
Вход посторонним на эту территорию был под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности.
Кроме того, в радиусе трёх километрах от переправы нельзя было устраивать ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением скотины. Карантин длился 60 дней – то есть два месяца, и вот недавно его сняли.
С начала года от бешенства в Бурятии привили 39 484 животных. Работа в этом направлении продолжается. В республиканском управлении ветеринарии напомнили: появление зверей в населённых пунктах иногда говорит о том, что они заражены. А потому их призывают не подкармливать и своевременно прививать домашних питомцев.
Ещё в одном районе Бурятии сняли карантин из-за бешенства
Общество, Фото:
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