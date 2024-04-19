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Ещё в одном районе Бурятии сняли карантин из-за бешенства

Ещё в одном районе Бурятии сняли карантин из-за бешенства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его ввели на два месяца после появления больной лисички

В конце января в Селенгинском районе объявилась бешеная лиса. Её заметили на Усть-Чикойской паромной переправе. Рыжая хищница вела себя агрессивно, даже не реагируя на попытки прогнать её.

Сотрудники Бурприроднадзора «ликвидировали» животное и изъяли для лабораторных исследований. Бешенство у него подтвердилось. Кое-какие подробности произошедшего рассказали позже в группе «Селенга-инфо.24/7». Как выяснилось, лисица прибежала к сторожке, а заметил её работник переправы.

В радиусе трёх километров от этого места скота не оказалось. Там провели дезинфекцию. А вскоре возле участка № 1 паромной переправы в сельском поселении «Новоселенгинское» ввели карантин.

Вход посторонним на эту территорию был под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности.

Кроме того, в радиусе трёх километрах от переправы нельзя было устраивать ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением скотины. Карантин длился 60 дней – то есть два месяца, и вот недавно его сняли.

С начала года от бешенства в Бурятии привили 39 484 животных. Работа в этом направлении продолжается. В республиканском управлении ветеринарии напомнили: появление зверей в населённых пунктах иногда говорит о том, что они заражены. А потому их призывают не подкармливать и своевременно прививать домашних питомцев. 
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