18 апреля

17 апреля

Популярное

В Бурятии на ночь глядя подтопило федеральную трассу

В Бурятии на ночь глядя подтопило федеральную трассу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Там пришлось ограничивать движение легковушек

Из-за подъёма Селенги в Бурятии в последние дни усугубилась паводковая ситуация. Поздним вечером 17 апреля участок федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Прибайкальском районе подтопило.

На 399-ом километре автодороги пришлось ограничить движение легковых автомобилей – вода слоем в 5-7 сантиметров вышла на трассу перед селом Ильинка. Впрочем, вскоре она отступила и ограничения для всех видов транспорта сняли.

В соцсетях тем временем появилась информация, что в Старом Татаурово опять поднялась Селенга и вода подступила к населённому пункту. В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» сообщили: ситуация на реке нестабильная и её уровень колеблется. Причина тому – неравномерное движение ледяного затора

В селе Бурдуково накануне подтопило два дома. На место направили двух сотрудников пожарной части № 38 и одну единицу техники. А Старое Татаурово «большая» вода накрыла днём ранее. Там залило 42 участка на улице Юбилейная.  На базе местного дома культуры начали готовить пункт временного размещения. Всего эвакуировать пришлось 32 человека. Все они пока поселились у родственников.

В начале недели во всём Прибайкальском районе объявили режим повышенной готовности. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за ледохода и повышения уровня Селенги. В районе СНТ «Колос» река поднялась на 15 сантиметров. А ночью 16 апреля вода хлынула на улицы. Сначала там подтопило 120 приусадебных участков, но уже к утру их число увеличилось до 420. Из садоводческого товарищества эвакуировали 23 человека, включая троих детей.

Ближе к вечеру 16-го числа в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах.

федеральная трасса подтопление паводок Селенга

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ реконструкция музея истории города обернулась уголовным делом
В Улан-Удэ реконструкция музея истории города обернулась уголовным делом
Происшествия, 18.04.2024
Были приняты и оплачены фактически не выполненные работы
В Бурятии на ночь глядя подтопило федеральную трассу
В Бурятии на ночь глядя подтопило федеральную трассу
Происшествия, 18.04.2024
Там пришлось ограничивать движение легковушек
В Бурятии временно прекратили поиски таинственно пропавшей девушки и её спутника
В Бурятии временно прекратили поиски таинственно пропавшей девушки и её спутника
Происшествия, 18.04.2024
За пять дней искавшие их волонтёры преодолели почти 3000 километров
Жителей Бурятии возмутили неизвестные, вскрывшие гараж участника СВО
Жителей Бурятии возмутили неизвестные, вскрывшие гараж участника СВО
Происшествия, 17.04.2024
По двум эпизодам кражи ведутся следственные мероприятия
В Ангарске задержали 19-летнего курьера мошенников
В Ангарске задержали 19-летнего курьера мошенников
Происшествия, 17.04.2024
Молодой человек забрал деньги у двух обманутых пенсионерок
В Забайкалье участковый поймал с поличным поджигателя
В Забайкалье участковый поймал с поличным поджигателя
Происшествия, 17.04.2024
Он устроил ландшафтный пожар на площади 300 квадратных метров
В Бурятии разбушевавшаяся Селенга затопила более 500 участков
В Бурятии разбушевавшаяся Селенга затопила более 500 участков
Происшествия, 17.04.2024
«Большая» вода накрыла несколько районов республики

«Вернулся на берег за кофтой»: В Бурятии раскрыли подробности гибели ребёнка
«Вернулся на берег за кофтой»: В Бурятии раскрыли подробности гибели ребёнка
Происшествия, 17.04.2024
Проводится доследственная проверка после гибели восьмилетнего мальчика
В Улан-Удэ стали известны подробности серьёзного потопа в многоквартирном доме
В Улан-Удэ стали известны подробности серьёзного потопа в многоквартирном доме
Происшествия, 17.04.2024
Управляющая компания, на которую грешили жильцы, оказалась ни при чём
Медсестру из Улан-Удэ обманул «сотрудник ФСБ»
Медсестру из Улан-Удэ обманул «сотрудник ФСБ»
Происшествия, 17.04.2024
«Ваши коллеги финансируют террористов», - запугал он
Вода из улан-удэнского СНТ «Академия» ушла
Вода из улан-удэнского СНТ «Академия» ушла
Происшествия, 17.04.2024
Специалисты начнут оценивать ущерб

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^