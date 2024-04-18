Там пришлось ограничивать движение легковушек
Из-за подъёма Селенги в Бурятии в последние дни усугубилась паводковая ситуация. Поздним вечером 17 апреля участок федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Прибайкальском районе подтопило.
На 399-ом километре автодороги пришлось ограничить движение легковых автомобилей – вода слоем в 5-7 сантиметров вышла на трассу перед селом Ильинка. Впрочем, вскоре она отступила и ограничения для всех видов транспорта сняли.
В соцсетях тем временем появилась информация, что в Старом Татаурово опять поднялась Селенга и вода подступила к населённому пункту. В группе «Прибайкалье-инфо.24/7» сообщили: ситуация на реке нестабильная и её уровень колеблется. Причина тому – неравномерное движение ледяного затора
В селе Бурдуково накануне подтопило два дома. На место направили двух сотрудников пожарной части № 38 и одну единицу техники. А Старое Татаурово «большая» вода накрыла днём ранее. Там залило 42 участка на улице Юбилейная. На базе местного дома культуры начали готовить пункт временного размещения. Всего эвакуировать пришлось 32 человека. Все они пока поселились у родственников.
В начале недели во всём Прибайкальском районе объявили режим повышенной готовности. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям из-за ледохода и повышения уровня Селенги. В районе СНТ «Колос» река поднялась на 15 сантиметров. А ночью 16 апреля вода хлынула на улицы. Сначала там подтопило 120 приусадебных участков, но уже к утру их число увеличилось до 420. Из садоводческого товарищества эвакуировали 23 человека, включая троих детей.
Ближе к вечеру 16-го числа в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах.
В Бурятии на ночь глядя подтопило федеральную трассу
Происшествия, Фото:
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