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Выпускник Бурятского хореографического колледжа участвует в телешоу «Большой балет»

Выпускник Бурятского хореографического колледжа участвует в телешоу «Большой балет»
Общество,  Фото:кадр из анонса телешоу
Субедей Дангыт выступает на конкурсе вместе со своей супругой Камиллой Исмагиловой

Выпускник Бурятского республиканского хореографического колледжа Субедей Дангыт участвует в телешоу «Большой балет» (возрастное ограничение 6+) на канале «Россия-Культура». Финал проекта состоится в эту субботу, 20 апреля - будут объявлены победители.

Субедей Дангыт выступает на конкурсе вместе со своей супругой Камиллой Исмагиловой. Пара представляет Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).

- Камилла Исмагилова и Субедей Дангыт являются лауреатами XIV Международного конкурса артистов балета и конкурса «Арабеск 2020». А Субедей Дангыт в 2022 году стал лауреатом XIV Московского Международного конкурса артистов балета, который проходил в Большом театре, - рассказывают в минкультуры Бурятии.

Субедей Дангыт родился 18 декабря 1997 года в Кызыле, столице Республики Тыва. В 2016 году он окончил Бурятский республиканский хореографический колледж имени Сахьяновой и Абашеева, класс народного артиста России Юрия Муруева.

У молодого и талантливого артиста складывается успешная творческая судьба. После окончания колледжа был приглашён на годичную стажировку в Russian Ballet College в Генуе (Италия). Затем работал на разных сценах страны: в труппе Урал Опера Балет (Екатеринбург), в Ростовском музыкальном театре, в Астраханском театре оперы и балета. Сегодня является солистом МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. Имеет звание заслуженного артиста Республики Тыва.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2020 году в телешоу «Большой балет» участвовали представители Бурятского театра оперы и балета Эрдэм Сандаков и уроженка Японии Харука Ямада.
телешоу балет телевидение

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