Субедей Дангыт выступает на конкурсе вместе со своей супругой Камиллой Исмагиловой
Выпускник Бурятского республиканского хореографического колледжа Субедей Дангыт участвует в телешоу «Большой балет» (возрастное ограничение 6+) на канале «Россия-Культура». Финал проекта состоится в эту субботу, 20 апреля - будут объявлены победители.
Субедей Дангыт выступает на конкурсе вместе со своей супругой Камиллой Исмагиловой. Пара представляет Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ).
- Камилла Исмагилова и Субедей Дангыт являются лауреатами XIV Международного конкурса артистов балета и конкурса «Арабеск 2020». А Субедей Дангыт в 2022 году стал лауреатом XIV Московского Международного конкурса артистов балета, который проходил в Большом театре, - рассказывают в минкультуры Бурятии.
Субедей Дангыт родился 18 декабря 1997 года в Кызыле, столице Республики Тыва. В 2016 году он окончил Бурятский республиканский хореографический колледж имени Сахьяновой и Абашеева, класс народного артиста России Юрия Муруева.
У молодого и талантливого артиста складывается успешная творческая судьба. После окончания колледжа был приглашён на годичную стажировку в Russian Ballet College в Генуе (Италия). Затем работал на разных сценах страны: в труппе Урал Опера Балет (Екатеринбург), в Ростовском музыкальном театре, в Астраханском театре оперы и балета. Сегодня является солистом МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко. Имеет звание заслуженного артиста Республики Тыва.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2020 году в телешоу «Большой балет» участвовали представители Бурятского театра оперы и балета Эрдэм Сандаков и уроженка Японии Харука Ямада.
Выпускник Бурятского хореографического колледжа участвует в телешоу «Большой балет»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Два из них находятся в Бурятии
Их установили в 2015 году
Скульптура стоит на въезде в район
В нём смогут заниматься более 230 детей
Субедей Дангыт выступает на конкурсе вместе со своей супругой Камиллой Исмагиловой
Мальчик не смог продолжить учёбу после возвращения из Москвы
Материалы дела переданы в Бурприроднадзор
Счастливая девушка ответила согласием
Специалисты посоветовали употреблять только проверенную воду
В городе появится новое муниципальное учреждение
Поиск нужного адреса там превращается в настоящий квест
Иск подал отдел МВД по Мухоршибирскому району
Работодатели делают это, чтобы оценить их уровень
В республике ограничивают доступ к алкоголю
Автомобилисты едут по маршруту Комсомольск-на-Амуре – Москва. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Советов