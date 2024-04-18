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В Бурятии пройдёт турнир по национальной борьбе за благополучие Путина

В Бурятии пройдёт турнир по национальной борьбе за благополучие Путина
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Приз абсолютного победителя турнира – 100 тысяч рублей

20 апреля в Улан-Удэ пройдёт международный турнир по национальной борьбе бүхэ барилдаан, посвящённый Дакине «Белая Тара-Хандома Цагаан Дарьхи» - покровительнице высших иерархов России. Турнир проводится за здравие и благополучие президента России Владимира Путина.

Состязания пройдут в Физкультурно-спортивном комплексе.

- В соревнованиях примут участие свыше 700 борцов из Монголии, Республики Алтай, Хакасии, Тывы, Якутии, Калмыкии, а также команды из Забайкальского края и Иркутской области, - сообщили в министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии.

Участники будут соревноваться в следующих весовых категориях:

- юноши 2007 г.р. и младше:
30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, свыше 65 кг;

- мужчины:
до 63 кг, до 75 кг и свыше 75 кг.

Абсолютное первенство будет разыграно среди юношей 2012 года рождения (период рождения: 22.02.2012– 10.02.2013).

Турнир проводится с 2007 года под эгидой Буддийской традиционной Сангхи России и личным патронажем XXIV Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева.

О призах

Призовой фонд составляет 2 млн рублей.

В пресс-службе Буддийской традиционной Сангхи России подробно рассказали о призах.

- В каждой весовой категории, помимо денежных призов, победители и тренеры награждаются ценными призами. Тренеру чемпиона среди юношей в каждой весовой категории учреждена денежная премия в 10 тысяч рублей и валух (овца бурятской породы), - отмечают здесь.

Все победители весовых категорий награждаются эксклюзивными буддийскими четками «Абарга Эрхи», изготовленные мастерами «Мэргэн Дархан» Иволгинского дацана специально для турнира.

Все чемпионы турнира награждаются золотыми, серебряными кулонами «Белая Тара». Каждому участнику турнира выдаётся монета удачи «Камень Чантамани». За лучшую технику по национальной борьбе среди юношей дадут 10 тысяч рублей.

Среди участников-юношей разыграют iPhone.

Приз абсолютного победителя турнира – 100 тысяч рублей.

Победитель и призёры в командном зачёте награждаются денежными призами.

Программа соревнований

Взвешивание и регистрация участников пройдут 19 апреля с 14.00 до 18.00 в универсальном зале ФСК. Начало турнира – 20 апреля в 9.00.

Программа соревнований:

09.00-14.30 – Предварительные схватки;
15.00-15.30 – Торжественное открытие турнира;
15.30-16.30 – Финалы среди юношей;
16.30-17.30 – Церемония награждения юношей;
16.30-19.00 – Полуфиналы, финалы среди мужчин;
19.00-19.30 – Церемония награждения мужчин.

Вход свободный.


Возрастное ограничение - 6+


спорт национальная борьба Путин

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