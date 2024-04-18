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Имам побеседовал с улан-удэнскими осуждёнными

Имам побеседовал с улан-удэнскими осуждёнными
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Встреча проходила в мусульманской молитвенной комнате

Исправительную колонию №8 посетили заместитель имама Центральной мечети Улан-Удэ Сарварбек Ишанханов и председатель местной религиозной организации мусульман при Духовном управлении мусульман Азиатской части России Басыр Нургалиев.

- В мусульманской молитвенной комнате учреждения представители религиозной организации встретились с осуждёнными. Там они обсудили как правильно совершать намаз, соблюдать пост в Рамадан, подготовиться и отметить праздник Ураза-байрам, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Священнослужитель настоятельно рекомендовал представителям конфессии соблюдать чистоту и порядок, как в быту, так и в душе, прислушиваться к советам старшего поколения, соблюдать режим и вежливо обращаться с окружающими.
УФСИН осужденные религия

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