Имам побеседовал с улан-удэнскими осуждёнными

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Встреча проходила в мусульманской молитвенной комнате



Исправительную колонию №8 посетили заместитель имама Центральной мечети Улан-Удэ Сарварбек Ишанханов и председатель местной религиозной организации мусульман при Духовном управлении мусульман Азиатской части России Басыр Нургалиев.



- В мусульманской молитвенной комнате учреждения представители религиозной организации встретились с осуждёнными. Там они обсудили как правильно совершать намаз, соблюдать пост в Рамадан, подготовиться и отметить праздник Ураза-байрам, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Священнослужитель настоятельно рекомендовал представителям конфессии соблюдать чистоту и порядок, как в быту, так и в душе, прислушиваться к советам старшего поколения, соблюдать режим и вежливо обращаться с окружающими.

