В Улан-Удэ пропавших молодых людей продолжают искать их родные

В минувшую среду, 17 апреля, поиски 30-летней Сэсэг Буиновой и её знакомого Станислава Норбоева временно прекратили. В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии сообщили, что ждут новые свидетельства.
- Сейчас очень важно собрать как можно больше информации – помочь может любая, даже если она кажется вам незначительной. Всё будут проверять автономные группы, которые готовы выехать в любой момент, – отметили в «ЛизаАлерт».
Тем не менее, неравнодушные жители бурятской столицы продолжают расклеивать ориентировки, а родственники накануне искали молодых людей самостоятельно.
- 18 апреля прошла обработка и проверка всей информации, поступившей в ходе поисков и расследования, а 19-го станут известны результаты, – говорится в чате, посвящённом поискам Стаса. – Ждём дальнейшей инструкции от поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Молодые люди бесследно пропали в прошлый четверг, 11 апреля. Они повстречались перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина и вместе уехали в неизвестном направлении на автомобиле Mitsubishi Outlander. С тех пор о них ничего неизвестно.
К поискам Сэсэг и Станислава присоединились не только представители «ЛизаАлерт», сотрудники полиции и близкие пропавших, но и просто неравнодушные земляки. В мессенджерах создали группы для общения волонтёров. Однако спустя пять дней обнаружить таинственно исчезнувших улан-удэнцев не удалось. За это время более 810 человек выполнили 420 задач, прошли и проехали 2900 с лишним километров и распространили свыше 3500 листовок с их приметами.
Тех, кому известно что-нибудь о Сэсэг и Станиславе, просят сообщить об этом на круглосуточную бесплатную горячую линию отряда по номеру 8 (800) 700-54-52 или в службу 112.
После исчезновения молодых людей в СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Следствие координирует поиски обоих пропавших. Информацию, поступающую от волонтёров и сотрудников полиции, обобщают и детально анализируют. Предметы, обнаруженные в ходе поисков и имеющие значение для уголовного дела, детально осмотрели.
К поискам Сэсэг и Станислава присоединились не только представители «ЛизаАлерт», сотрудники полиции и близкие пропавших, но и просто неравнодушные земляки. В мессенджерах создали группы для общения волонтёров. Однако спустя пять дней обнаружить таинственно исчезнувших улан-удэнцев не удалось. За это время более 810 человек выполнили 420 задач, прошли и проехали 2900 с лишним километров и распространили свыше 3500 листовок с их приметами.
Тех, кому известно что-нибудь о Сэсэг и Станиславе, просят сообщить об этом на круглосуточную бесплатную горячую линию отряда по номеру 8 (800) 700-54-52 или в службу 112.
После исчезновения молодых людей в СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Следствие координирует поиски обоих пропавших. Информацию, поступающую от волонтёров и сотрудников полиции, обобщают и детально анализируют. Предметы, обнаруженные в ходе поисков и имеющие значение для уголовного дела, детально осмотрели.