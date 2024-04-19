19 апреля

18 апреля

Популярное

В Улан-Удэ пропавших молодых людей продолжают искать их родные

В Улан-Удэ пропавших молодых людей продолжают искать их родные
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А волонтёры ждут дальнейших инструкций от «ЛизаАлерт»

В минувшую среду, 17 апреля, поиски 30-летней Сэсэг Буиновой и её знакомого Станислава Норбоева временно прекратили. В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии сообщили, что ждут новые свидетельства.

- Сейчас очень важно собрать как можно больше информации – помочь может любая, даже если она кажется вам незначительной. Всё будут проверять автономные группы, которые готовы выехать в любой момент, – отметили в «ЛизаАлерт».

Тем не менее, неравнодушные жители бурятской столицы продолжают расклеивать ориентировки, а родственники накануне искали молодых людей самостоятельно.

- 18 апреля прошла обработка и проверка всей информации, поступившей в ходе поисков и расследования, а 19-го станут известны результаты, – говорится в чате, посвящённом поискам Стаса. – Ждём дальнейшей инструкции от поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Молодые люди бесследно пропали в прошлый четверг, 11 апреля. Они повстречались перед магазином крупной торговой сети на улице Бабушкина и вместе уехали в неизвестном направлении на автомобиле Mitsubishi Outlander. С тех пор о них ничего неизвестно.

К поискам Сэсэг и Станислава присоединились не только представители «ЛизаАлерт», сотрудники полиции и близкие пропавших, но и просто неравнодушные земляки. В мессенджерах создали группы для общения волонтёров. Однако спустя пять дней обнаружить таинственно исчезнувших улан-удэнцев не удалось. За это время более 810 человек выполнили 420 задач, прошли и проехали 2900 с лишним километров и распространили свыше 3500 листовок с их приметами.

Тех, кому известно что-нибудь о Сэсэг и Станиславе, просят сообщить об этом на круглосуточную бесплатную горячую линию отряда по номеру 8 (800) 700-54-52 или в службу 112.

После исчезновения молодых людей в СУ СКР по Бурятии возбудили уголовное дело. Следствие координирует поиски обоих пропавших. Информацию, поступающую от волонтёров и сотрудников полиции, обобщают и детально анализируют. Предметы, обнаруженные в ходе поисков и имеющие значение для уголовного дела, детально осмотрели.


поиски пропавшие без вести волонтеры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пропавших молодых людей продолжают искать их родные
В Улан-Удэ пропавших молодых людей продолжают искать их родные
Общество, 19.04.2024
А волонтёры ждут дальнейших инструкций от «ЛизаАлерт»
В Забайкалье вернулись лебеди-кликуны и журавли
В Забайкалье вернулись лебеди-кликуны и журавли
Общество, 19.04.2024
Птиц заметили сотрудники заповедника 
В Бурятии до 16 градусов тепла
В Бурятии до 16 градусов тепла
Общество, 19.04.2024
В республике ясная погода 
Жители района Бурятии активно голосуют за благоустройство
Жители района Бурятии активно голосуют за благоустройство
Общество, 18.04.2024
Голосованием определили три территории для благоустройства 
Гражданка Монголии не смогла вывезти из Бурятии 50 кг лука-севка
Гражданка Монголии не смогла вывезти из Бурятии 50 кг лука-севка
Общество, 18.04.2024
У иностранки не оказалось нужных документов 
В Бурятии осуждённым за наркотики рассказали о пагубных привычках
В Бурятии осуждённым за наркотики рассказали о пагубных привычках
Общество, 18.04.2024
С ними провели профилактическое мероприятие 
В Бурятии дети оказали первую помощь манекену Александру
В Бурятии дети оказали первую помощь манекену Александру
Общество, 18.04.2024
Для школьников провели полезный мастер-класс 
В Забайкалье участники СВО активно регистрируют браки
В Забайкалье участники СВО активно регистрируют браки
Общество, 18.04.2024
В двухнедельном отпуске бойцы успеют сделать самое важное 
Активисты привели в порядок памятник в Бурятии
Активисты привели в порядок памятник в Бурятии
Общество, 18.04.2024
Скульптура стоит на въезде в район
Обновлённый центр «Барс» открыли на Комушке в Улан-Удэ
Обновлённый центр «Барс» открыли на Комушке в Улан-Удэ
Общество, 18.04.2024
В нём смогут заниматься более 230 детей
Выпускник Бурятского хореографического колледжа участвует в телешоу «Большой балет»
Выпускник Бурятского хореографического колледжа участвует в телешоу «Большой балет»
Общество, 18.04.2024
Субедей Дангыт выступает на конкурсе вместе со своей супругой Камиллой Исмагиловой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^