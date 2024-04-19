В Бурятии недоплачивали педагогам центра допобразования

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ситуация разрешилась лишь после вмешательства прокуратуры



В ходе прокурорской проверки выяснилось, что педагогам Кяхтинского центра дополнительного образования недоплачивали за совместительство.



- Вопреки требованиям трудового законодательства педагогам учреждения доплата за выполнение трудовых функций по совместительству за вторую половину сентября 2023 года произведена не в полном объёме. В связи с этим образовалась задолженность в сумме 60 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Директор учреждения получил прокурорское представление, после чего оплата произведена в полном объёме. Работодателю также объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.



Кроме того, виновника привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». В прокуратуре уточнили, что ему назначено наказание в виде штрафа.

