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В Бурятии недоплачивали педагогам центра допобразования

В Бурятии недоплачивали педагогам центра допобразования
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ситуация разрешилась лишь после вмешательства прокуратуры

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что педагогам Кяхтинского центра дополнительного образования недоплачивали за совместительство.

- Вопреки требованиям трудового законодательства педагогам учреждения доплата за выполнение трудовых функций по совместительству за вторую половину сентября 2023 года произведена не в полном объёме. В связи с этим образовалась задолженность в сумме 60 тысяч рублей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Директор учреждения получил прокурорское представление, после чего оплата произведена в полном объёме. Работодателю также объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Кроме того, виновника привлекли к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ «Невыплата в установленный срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». В прокуратуре уточнили, что ему назначено наказание в виде штрафа. 
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