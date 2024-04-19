В Бурятии люди на «Ниве» застряли на льду Байкала

Машина, в которой они ехали, неожиданно заглохла
Этот инцидент произошёл вечером 18 апреля. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на льду Байкала в районе реки Ширильды заглох автомобиль «Нива» с двумя взрослыми людьми. Они направлялись в Северобайкальск.
Для эвакуации к ним решили отправить спасателей на судне на воздушной подушке. Однако выезд сотрудников ПСП в итоге отменили по инициативе самого водителя авто. «Он нашёл машину, которая поедет за ними и пригонит на сцепке», – приводит комментарий ЕДДС «Северобайкальск-инфо.24/7».
Как сообщал «Байкал-Dailу», 17 апреля на Байкале перевернулась аэролодка с шестью людьми, двое из них погибли.
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Происшествия, Фото:
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