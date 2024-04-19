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В Бурятии люди на «Ниве» застряли на льду Байкала

В Бурятии люди на «Ниве» застряли на льду Байкала
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Машина, в которой они ехали, неожиданно заглохла

Этот инцидент произошёл вечером 18 апреля. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение, что на льду Байкала в районе реки Ширильды заглох автомобиль «Нива» с двумя взрослыми людьми. Они направлялись в Северобайкальск.

Для эвакуации к ним решили отправить спасателей на судне на воздушной подушке. Однако выезд сотрудников ПСП в итоге отменили по инициативе самого водителя авто. «Он нашёл машину, которая поедет за ними и пригонит на сцепке», – приводит комментарий ЕДДС «Северобайкальск-инфо.24/7».

Как сообщал «Байкал-Dailу», 17 апреля на Байкале перевернулась аэролодка с шестью людьми, двое из них погибли
автомобили Байкал спасатели

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