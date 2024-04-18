В Бурятии ушёл из жизни тренер по боксу Алексей Бадмацыренов

Общество, Фото: предоставлено федерацией бокса РБ

Во многом благодаря успехам его воспитанников бокс получил развитие в Мухоршибирском районе



17 апреля ушёл из жизни тренер по боксу, заслуженный работник физической культуры и спорта Бурятии, победитель всероссийского конкурса «Лучший детский тренер страны» Бадмацыренов Алексей Эрдынеевич. Он скончался на 77-м году жизни.



Алексей Эрдынеевич воспитал многих талантливых боксёров, ставшими кандидатами в мастера спорта и мастерами спорта.



- Алексей Эрдынеевич был не просто тренером, он был отцом для своих подопечных – на ринге и в жизни. Он был влюблён в бокс и предан ему безгранично. Истинный энтузиаст, организатор-тренер, неутомимый труженик до последних дней своей жизни работал, тренировал новых чемпионов. Во многом благодаря его инициативе и успехам воспитанников бокс получил свое развитие в Мухоршибирском районе, - поделились в федерации бокса Бурятии.



Прощание состоится 22 апреля в селе Кусоты Мухоршибирского района.

