В Прибайкальском нацпарке птичка погибла, запутавшись в рыболовных сетях

Опасный мусор на берегу оставили браконьеры



На южном побережье Oльxoна на берегу залива Ташкиней погибла птица, запутавшись в рыболовных сетях, который выбросили браконьеры. Пташку обнаружил государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Александр Каянкин и написал небольшой поучительный рассказ.



«Жил-был молодой Птах! Жил себе, не тужил, радовался солнышку и тёплому ветру.



Однажды утром Птах пошёл погулять на берег озера и поклевать вкусных букашек на завтрак. Он не знал, что там уже побывали злые бармалеи-браконьеры. Они ловили рыбу хариуса сетью и бросили эту сеть прямо на берегу озера.



Вкусных букашек Птах увидел сразу. А один жирный Букаш прятался прямо под сетью. Птах не задумываясь, отважно засунул свою голову между ячейками. Но Букаш был ловкий и проворный, он побежал прятаться. Тогда наш Птах поспешил за ним… и запутался! Он испугался, стал метаться туда-сюда, пытался вырваться и цепких лап сети. Но сеть его не отпустила. Силы Птаха были на исходе, и он замёрз.»



Птичка стала жертвой мусора. Ранее в «мусорный плен» попадали суслики, ящерицы, а иногда и копытные.



- В зимнем лесу браконьеры, бывает, бросают капканы и петли, в которые уже летом попадаются молодые и беременные косули и изюбри. Сеть, в которой запутался Птах, Александр забрал. Больше она никого не погубит. И это важно! Ведь попасть в такие «смертельные объятья» мусора в Прибайкальском национальном парке могут и краснокнижные виды, которые и без того находятся под угрозой исчезновения, - отметили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



