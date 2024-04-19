Опасный мусор на берегу оставили браконьеры
На южном побережье Oльxoна на берегу залива Ташкиней погибла птица, запутавшись в рыболовных сетях, который выбросили браконьеры. Пташку обнаружил государственный инспектор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Александр Каянкин и написал небольшой поучительный рассказ.
«Жил-был молодой Птах! Жил себе, не тужил, радовался солнышку и тёплому ветру.
Однажды утром Птах пошёл погулять на берег озера и поклевать вкусных букашек на завтрак. Он не знал, что там уже побывали злые бармалеи-браконьеры. Они ловили рыбу хариуса сетью и бросили эту сеть прямо на берегу озера.
Вкусных букашек Птах увидел сразу. А один жирный Букаш прятался прямо под сетью. Птах не задумываясь, отважно засунул свою голову между ячейками. Но Букаш был ловкий и проворный, он побежал прятаться. Тогда наш Птах поспешил за ним… и запутался! Он испугался, стал метаться туда-сюда, пытался вырваться и цепких лап сети. Но сеть его не отпустила. Силы Птаха были на исходе, и он замёрз.»
Птичка стала жертвой мусора. Ранее в «мусорный плен» попадали суслики, ящерицы, а иногда и копытные.
- В зимнем лесу браконьеры, бывает, бросают капканы и петли, в которые уже летом попадаются молодые и беременные косули и изюбри. Сеть, в которой запутался Птах, Александр забрал. Больше она никого не погубит. И это важно! Ведь попасть в такие «смертельные объятья» мусора в Прибайкальском национальном парке могут и краснокнижные виды, которые и без того находятся под угрозой исчезновения, - отметили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
В Прибайкальском нацпарке птичка погибла, запутавшись в рыболовных сетях
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Все участники ДТП не были пристёгнуты ремнями безопасности
О нарушительнице сообщили бдительные горожане
Женщина смогла спастись благодаря соседям
Об этом предупредили в прокуратуре республики
Укусы зафиксированы в 14 районах
Мужчина потерял почти полмиллиона рублей
Скоро обвиняемые предстанут перед судом
Пожар потушили за полчаса
Они гнали их 30 километров
Они внаглую прикарманили субсидии, выделенные частному детсаду
Несчастное животное спасли очевидцы ДТП
Изначально дело было квалифицировано как самооборона
На него возбудили уголовное дело
Огонь уничтожил забор, поленницу и курятник
Он разбушевался на горе с крутыми склонами