Активисты привели в порядок памятник в Бурятии





Активисты из движения «Хранители истории» и «Волонтёрские отряды Первых» приняли участие в благоустройстве скульптурного комплекса Хори-Хатан - Княгиня Хори.- Насколько дружный наш народ! У памятника собрались школьники, студенты, молодёжь, сотрудники организаций и руководители, районная администрация и конечно же всегда в строю серебряные волонтёры, - сообщает в Telegram-канале «Движение Первых | Хоринский район».Они убрали мусор, выкопали сорняки, покрасили ограждение, очистили Княгиню от загрязнений. Серебряные волонтёры подготовили вкусные бутерброды и горячий чай.Княгиня Хори - Памятник установлен на въезде в село Хоринск, на берегу реки. На высоком постаменте установлена бронзовая фигура женщины, а позади неё – бронзовый летящий лебедь. Скульптура символизирует поклонение прародительнице хори-бурят.