Росгвардеец провёл занятия для курсантов ДОСААФ в Улан-Удэ

Офицер территориального управления Росгвардии в рамках патриотического воспитания молодёжи и начальной военной подготовки провёл занятия с курсантами - слушателями регионального отделения ДОСААФ России по радиационной, химической и биологической защите.
- В ходе занятий по курсу боевой подготовки слушатели ознакомились с основными задачами подразделений РХБ-защиты, назначением и устройством средств защиты органов дыхания и кожи, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
На практических занятиях курсанты с интересом попробовали свои силы в выполнении нормативов по надеванию различных модификаций противогазов и общевойскового защитного комплекта.
- Такие курсы помогут тем, кто решит связать свою жизнь со службой Отечеству, и начальная военная подготовка станет хорошим стартом, - отметил капитан Дмитрий Колеватов.
Также во время занятия слушатели узнали об основных боевых отравляющих веществах и способах защиты от них, а также существующих антидотах.
Региональное отделение ДОСААФ Бурятии приглашает всех желающих на бесплатные курсы начальной военной подготовки по следующим направлениям: медицина, огневая и инженерная подготовка, радиосвязь, топография и управление БПЛА.