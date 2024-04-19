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Росгвардеец провёл занятия для курсантов ДОСААФ в Улан-Удэ

Росгвардеец провёл занятия для курсантов ДОСААФ в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Курсанты попрактиковались в выполнении нормативов

Офицер территориального управления Росгвардии в рамках патриотического воспитания молодёжи и начальной военной подготовки провёл занятия с курсантами - слушателями регионального отделения ДОСААФ России по радиационной, химической и биологической защите.

- В ходе занятий по курсу боевой подготовки слушатели ознакомились с основными задачами подразделений РХБ-защиты, назначением и устройством средств защиты органов дыхания и кожи, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.



На практических занятиях курсанты с интересом попробовали свои силы в выполнении нормативов по надеванию различных модификаций противогазов и общевойскового защитного комплекта.

- Такие курсы помогут тем, кто решит связать свою жизнь со службой Отечеству, и начальная военная подготовка станет хорошим стартом, - отметил капитан Дмитрий Колеватов.

Также во время занятия слушатели узнали об основных боевых отравляющих веществах и способах защиты от них, а также существующих антидотах.

Региональное отделение ДОСААФ Бурятии приглашает всех желающих на бесплатные курсы начальной военной подготовки по следующим направлениям: медицина, огневая и инженерная подготовка, радиосвязь, топография и управление БПЛА.

Росгвардия

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