Птиц заметили сотрудники заповедника
С 1 по 11 апреля при ежемесячном мониторинге охранной зоны Сохондинского заповедника и прилегающих к ней территорий зафиксировано возвращение мигрирующих птиц. Об этом сообщается на сайте ООПТ.
- Первыми вернулись в район лебеди-кликуны. Девятого апреля отмечена первая встреча даурского и серого журавля вблизи села Кыра, 11 апреля - на озёрах вблизи села Алтан сотрудники наблюдали ещё три пары серых журавлей, одного даурского журавля и две пары лебедей кликунов. Также прилетели серые цапли, чибисы, турпаны, утки-кряквы, - рассказали специалисты заповедника.
Скоро в Забайкалье сопки украсят первоцветы. Первыми появляются проломник седой, первоцвет снежный, различные виды прострелов (многонадрезанный, желтоватый, сомнительный, Турчанинова, тонколопастной) и другие. Леса затянутся зелёной дымкой оживающих деревьев.
В Забайкалье вернулись лебеди-кликуны и журавли
Общество, Фото:
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