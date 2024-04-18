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Жителя Бурятии поймали за сливом жидких бытовых отходов в заказнике

Жителя Бурятии поймали за сливом жидких бытовых отходов в заказнике
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Материалы дела переданы в Бурприроднадзор

Незаконный слив жидких бытовых отходов обнаружили государственные инспекторы БУ «Бурприрода». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Во время рейда в Боргойском заказнике госинспекторы обнаружили нарушителя, который сливал жидкие бытовые отходы в почву.

- ЖБО – это жидкие бытовые отходы, которые образуются в частных домохозяйствах. Эти отходы имеют IV класс опасности, однако вред окружающей среде могут нанести немалый. Утилизация ЖБО осуществляется методом слива на специально отведённые сливные станции, - разъяснили в БУ «Бурприрода».

Нарушителя привлекли по статье 8.39 КоАП РФ «Нарушение установленного режим на ООПТ». Материалы дела переданы в Бурприроднадзор.

- По статье 8.2 КоАП РФ предусмотрен крупный штраф за «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», - отметили здесь.

Строго запрещается загрязнение площадей, не предназначенных под утилизацию, тем более на территории особо охраняемых природных территорий.

заказники экология

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