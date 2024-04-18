Жителя Бурятии поймали за сливом жидких бытовых отходов в заказнике

Материалы дела переданы в Бурприроднадзор



Незаконный слив жидких бытовых отходов обнаружили государственные инспекторы БУ «Бурприрода». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.



Во время рейда в Боргойском заказнике госинспекторы обнаружили нарушителя, который сливал жидкие бытовые отходы в почву.



- ЖБО – это жидкие бытовые отходы, которые образуются в частных домохозяйствах. Эти отходы имеют IV класс опасности, однако вред окружающей среде могут нанести немалый. Утилизация ЖБО осуществляется методом слива на специально отведённые сливные станции, - разъяснили в БУ «Бурприрода».



Нарушителя привлекли по статье 8.39 КоАП РФ «Нарушение установленного режим на ООПТ». Материалы дела переданы в Бурприроднадзор.



- По статье 8.2 КоАП РФ предусмотрен крупный штраф за «несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», - отметили здесь.



Строго запрещается загрязнение площадей, не предназначенных под утилизацию, тем более на территории особо охраняемых природных территорий.



