В Улан-Удэ пьяная девушка-водитель пыталась удрать от полицейских









По ещё одному обращению горожан автоинспекторы задержали нетрезвую женщину в Октябрьском районе. Полицейские заметили автомобиль на улице Челутаевская, однако водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.



После непродолжительной погони иномарку задержали. За рулём находилась 25-летняя нетрезвая девушка, не имеющая водительских прав. Горожанка пояснила полицейским, что вместе с друзьями распивала спиртное.



- Я понимаю, что я выпившая, я это прекрасно понимаю, - призналась автомобилистка.



Всего с начала года в Бурятии по вине пьяных водителей произошло 24 ДТП, в которых три человека погибли, а 30 получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали1858 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения. Благодаря общественному контролю граждан инспекторами ДПС пресечено 39 фактов управления транспортом пьяными водителями.





В субботу, 13 апреля, бдительные горожане сообщили в Госавтоинспекцию сразу о трёх пьяных водителях на улицах Улан-Удэ.Первое сообщение поступило около 10 часов утра. «Возле Гостиных рядов водитель автомобиля «Ниссан» распивает спиртное», - рассказал очевидец.Прибывший экипаж ДПС выяснил, что за рулём находится 45-летний нетрезвый автомобилист. В отношении нарушителя составлен административный материал.Второе сообщение о пьяном водителе пришло в телеграм-бот @gibdd03_bot около трёх часов дня. Очевидцы сообщили, что по улице Краснофлотская движется автомобиль «Тойота Ипсум», водитель которого, вероятно, пьян. Экипаж ДПС задержал машину и проверил водителя. Результат освидетельствования показал наличие алкоголя в количестве 1,12 мг/л в выдыхаемом воздухе.- Сколько выпили? – спросил полицейский.- Две банки крепкого пива, - честно ответил водитель.- Зачем за руль-то сели? Можно же такси нанять, –отметил Госавтоинспектор, озвучивая показания алкотестера. – У вас превышение в девять раз.41-летнего водителя привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП.