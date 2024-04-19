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В Улан-Удэ пьяная девушка-водитель пыталась удрать от полицейских

В Улан-Удэ пьяная девушка-водитель пыталась удрать от полицейских
Происшествия, 
О нарушительнице сообщили бдительные горожане

В субботу, 13 апреля, бдительные горожане сообщили в Госавтоинспекцию сразу о трёх пьяных водителях на улицах Улан-Удэ.

Первое сообщение поступило около 10 часов утра. «Возле Гостиных рядов водитель автомобиля «Ниссан» распивает спиртное», - рассказал очевидец.

Прибывший экипаж ДПС выяснил, что за рулём находится 45-летний нетрезвый автомобилист. В отношении нарушителя составлен административный материал.

Второе сообщение о пьяном водителе пришло в телеграм-бот @gibdd03_bot около трёх часов дня. Очевидцы сообщили, что по улице Краснофлотская движется автомобиль «Тойота Ипсум», водитель которого, вероятно, пьян. Экипаж ДПС задержал машину и проверил водителя. Результат освидетельствования показал наличие алкоголя в количестве 1,12 мг/л в выдыхаемом воздухе.

- Сколько выпили? – спросил полицейский.
- Две банки крепкого пива, - честно ответил водитель.
- Зачем за руль-то сели? Можно же такси нанять, –отметил Госавтоинспектор, озвучивая показания алкотестера. – У вас превышение в девять раз.

41-летнего водителя привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 12.8 КоАП.



По ещё одному обращению горожан автоинспекторы задержали нетрезвую женщину в Октябрьском районе. Полицейские заметили автомобиль на улице Челутаевская, однако водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

После непродолжительной погони иномарку задержали. За рулём находилась 25-летняя нетрезвая девушка, не имеющая водительских прав. Горожанка пояснила полицейским, что вместе с друзьями распивала спиртное.

- Я понимаю, что я выпившая, я это прекрасно понимаю, - призналась автомобилистка.

Всего с начала года в Бурятии по вине пьяных водителей произошло 24 ДТП, в которых три человека погибли, а 30 получили травмы. Сотрудники ГИБДД задержали1858 водителей, управлявших транспортом с признаками опьянения. Благодаря общественному контролю граждан инспекторами ДПС пресечено 39 фактов управления транспортом пьяными водителями.

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