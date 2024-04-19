«Разворот на Восток»: В Бурятии набирают популярность специалисты со знанием китайского

Эксперты рассказали, в каких сферах они востребованы больше всего



С начала года на HeadHunter разместили 800 с лишним вакансий для специалистов со знанием китайского, имеющихся в регионах Дальневосточного федерального округа. Это на 77% больше, чем за аналогичный период 2023-го.



За первые же три месяца – с января по март – компании со всей страны опубликовали свыше 9 тысяч предложений о работе в различных сферах для владеющих этим языком. Самая высокая потребность в них наблюдалась в Москве (более 3 тысяч вакансий, или 37% от общего числа по РФ) и в Санкт-Петербурге (более 1000 и 12%). Также в топ-5 – Подмосковье, Приморье и Новосибирская область.



На Дальнем Востоке по спросу на китаистов тоже лидирует Приморский край (49% от всех подобных предложений по ДФО). На втором месте – Амурская область и Хабаровский край (по 16%), на третьем – Забайкалье (7%). Четвёртая в списке – Якутия, а пятые – Сахалин и Бурятия (по 2%).



Чаще всего таких специалистов искали компании из отраслей «Перевозки, логистика и ВЭД» (18%), «СМИ, маркетинг, реклама, дизайн и продюсирование» (13%), «Строительство и недвижимость» (8%), «Услуги для бизнеса» (7%) и «Сельское хозяйство» (7%).



В первом квартале 2024-го самыми востребованными оказались переводчики, менеджеры по логистике, специалисты по продажам и работе с клиентами, продавцы-консультанты, кассиры, менеджеры по закупкам и водители, умеющие говорить по-китайски.



- При «развороте на Восток» количество таких предложений начинает прирастать активнее. Более того, учитывая сильную восточную языковую школу, российские и зарубежные компании часто ищут специалистов со знанием китайского именно в регионах ДФО. Спрос увеличивается не только на специалистов по логистике, переводчиков или закупщиков, но и на ассистентов, экономистов, инженеров и юристов, – пояснила директор HeadHunter на Дальнем Востоке Ксения Аверина.



Китаистам в ДФО в первые три месяца 2024-го были готовы платить свыше 100 тысяч рублей – на 39% больше, чем годом ранее. В целом это чуть выше, чем по России (98 тысяч), но меньше, нежели в Москве (115 тысяч рублей).



