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В Иркутской области погибла пассажирка несколько раз перевернувшейся Toyota Camry

В Иркутской области погибла пассажирка несколько раз перевернувшейся Toyota Camry
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутской области
Все участники ДТП не были пристёгнуты ремнями безопасности

Около полуночи 17 апреля в Осинском районе Иркутской области произошло ДТП со смертельным исходом.

34-летняя водитель Toyota Camry ехала из посёлка Бильчир. На 171 километре автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда автомобиль съехал с проезжей части и несколько раз перевернулся.


37-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. Водитель и двое пассажиров получили различные травмы и были доставлены в больницу.

- Сотрудники полиции выяснили, что женщина-водитель не имела права управления транспортным средством. В момент аварии все участники ДТП не были пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.

Автоинспекторы устанавливают все причины и условия произошедшего.

ДТП смерть

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