В Иркутской области погибла пассажирка несколько раз перевернувшейся Toyota Camry





Около полуночи 17 апреля в Осинском районе Иркутской области произошло ДТП со смертельным исходом.34-летняя водитель Toyota Camry ехала из посёлка Бильчир. На 171 километре автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда автомобиль съехал с проезжей части и несколько раз перевернулся.37-летняя пассажирка иномарки от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи. Водитель и двое пассажиров получили различные травмы и были доставлены в больницу.- Сотрудники полиции выяснили, что женщина-водитель не имела права управления транспортным средством. В момент аварии все участники ДТП не были пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.Автоинспекторы устанавливают все причины и условия произошедшего.