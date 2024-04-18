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В райцентре в Бурятии произошло великое событие

В райцентре в Бурятии произошло великое событие
Общество,  Фото:«Селенга-инфо.24/7»
На местном храме появился новый купол

На храме в честь иконы Божьей Матери «Казанская» в Гусиноозёрске установили новый купол. Об этом сообщил его настоятель – протоиерей Евгений Седунов.


- У нас произошло великое событие, – цитирует священника «Селенга-инфо.24/7»/ – Усилиями всех неравнодушных людей и наших прихожан были собраны средства и изготовлен главный купол нашего храма.

Его установили в прошлый понедельник, 15 апреля, демонтировав перед этим старый. Всех причастных поблагодарили за помощь.
православный храм православие

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