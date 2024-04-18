В райцентре в Бурятии произошло великое событие





На храме в честь иконы Божьей Матери «Казанская» в Гусиноозёрске установили новый купол. Об этом сообщил его настоятель – протоиерей Евгений Седунов.- У нас произошло великое событие, – цитирует священника «Селенга-инфо.24/7»/ – Усилиями всех неравнодушных людей и наших прихожан были собраны средства и изготовлен главный купол нашего храма.Его установили в прошлый понедельник, 15 апреля, демонтировав перед этим старый. Всех причастных поблагодарили за помощь.