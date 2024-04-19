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Улан-удэнец пытался взять кредит, чтобы вернуть деньги с «безопасного» счёта

Улан-удэнец пытался взять кредит, чтобы вернуть деньги с «безопасного» счёта
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина потерял почти полмиллиона рублей

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 62-летний житель Улан-Удэ, работающий водителем в транспортной компании.

Мужчина рассказал, что днём 12 апреля с ним связались «представители портала госуслуг». Они заявили, что его личный кабинет взломан, а для восстановления доступа необходимо связаться с технической поддержкой по номеру, который отправили в смс.

Мужчина позвонил по указанному номеру. «Оператор» технической поддержки портала также подтвердила, что его «личный кабинет взломан», а мошенники якобы оформляют на него кредиты.

Затем жертву переключили на «сотрудницу Центробанка», которая дала инструкции. Она сказала, что все сбережения, в том числе кредитные, надо спасать и переводить на «безопасные счета».

Улан-удэнец снял в четырёх банкоматах разных банков 25 тысяч личных сбережений и 446 тысяч рублей с кредитных карт.

По указанию мошенников он скачал и установил на свой телефон приложение для бесконтактной оплаты смартфоном. С его помощью перевел на «безопасный счёт» 471 тысячу рублей.

Спустя несколько дней с ним вновь связались «сотрудники банка». На этот раз заявили: чтобы обезопаситься от мошенников, которые атакуют его счета, надо взять ещё кредиты и таким образом «исчерпать кредитный лимит». Для подтверждения своих слов они скинули ему якобы копию кредитного договора из банка.

В этот момент мужчина осознал, что его обманывают. А затем решил вернуть деньги своими силами.

- Мужчина рассчитывал, что сможет вернуть свои средства с «безопасного счета» через мобильное приложение, которое он использовал для перевода. Он отправился в офис банка и попытался оформить кредит, чтобы получить от мошенников данные их карты. Отговорить от дальнейших необдуманных поступков гражданина смогли лишь работники банка, которые объяснили ему, что таким способом он не сможет вернуть деньги, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.


мошенничество

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