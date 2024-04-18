В Улан-Удэ открылась выставка-конкурс «Навстречу Алтаргане»

На конкурс поступило более 50 заявок от мастеров из районов республики



В Художественном музее Бурятии открылась выставка-конкурс «Навстречу Алтаргане». Выставка является отборочным туром ХV-го международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2024».



В экспозиции представлены изделия всех традиционных бурятских жанров народных художественных промыслов: живопись в стиле буряад зураг, резьба и роспись по дереву минеральными красками, художественная обработка металлов: ювелирные украшения, художественное литье, ковка, чеканка, валяние шерсти (изделия из войлока), бурятская традиционная одежда, резьба по кости и камню (скульптуры), сувенирные авторские куклы из разных материалов, гобелены их конского волоса и пряжи и т.п.



- На конкурс поступило более 50 заявок от мастеров из Кижингинского, Закаменского, Баргузинского, Тункинского, Тарбагатайского, Иволгинского, Кяхтинского, Хоринского, Бичурского, Кабанского, Хоринского, Еравнинского районов и города Улан-Удэ, - сообщают в Республиканском центре народного творчества.



Выставка работ продлится до 24 апреля. Подведение итогов конкурса состоится 24 апреля в 16 часов.



XV международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2024» пройдёт 26-28 июля в Булганском аймаке Монголии.



Возрастное ограничение - 6+

