На конкурс поступило более 50 заявок от мастеров из районов республики
В Художественном музее Бурятии открылась выставка-конкурс «Навстречу Алтаргане». Выставка является отборочным туром ХV-го международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2024».
В экспозиции представлены изделия всех традиционных бурятских жанров народных художественных промыслов: живопись в стиле буряад зураг, резьба и роспись по дереву минеральными красками, художественная обработка металлов: ювелирные украшения, художественное литье, ковка, чеканка, валяние шерсти (изделия из войлока), бурятская традиционная одежда, резьба по кости и камню (скульптуры), сувенирные авторские куклы из разных материалов, гобелены их конского волоса и пряжи и т.п.
- На конкурс поступило более 50 заявок от мастеров из Кижингинского, Закаменского, Баргузинского, Тункинского, Тарбагатайского, Иволгинского, Кяхтинского, Хоринского, Бичурского, Кабанского, Хоринского, Еравнинского районов и города Улан-Удэ, - сообщают в Республиканском центре народного творчества.
Выставка работ продлится до 24 апреля. Подведение итогов конкурса состоится 24 апреля в 16 часов.
XV международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2024» пройдёт 26-28 июля в Булганском аймаке Монголии.
Возрастное ограничение - 6+
В Улан-Удэ открылась выставка-конкурс «Навстречу Алтаргане»
Общество, Фото:
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