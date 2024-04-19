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Селенга в Улан-Удэ стремительно снижается

Селенга в Улан-Удэ стремительно снижается
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки она отступила сразу на 30 сантиметров, зато Уда начала прибавляться

Селенга в столице Бурятии продолжает идти на спад. По данным Бурятского гидрометцентра, к 19 апреля она снизилась сразу на 30 сантиметров – до 64-х. А вот Уда поднялась на 15 и теперь её уровень составляет 98 см.

Вечером 16 апреля в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах. Всего разбушевавшаяся Селенга залила более 500 участков, но кое-где вода уже ушла.

Как сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7», вечером (в 20:00) 18-го числа уровень реки в Иволгинском районе составлял 94 сантиметра. Однако в ДНТ «Респект» в Сотниково обрушился берег, а в микрорайоне Зелёная поляна затопленными накануне оставались 16 участков и 14 домов. Воду там пообещали откачать. В селе работает комиссия, члены которой оценивают размер ущерба от паводка.
Селенга паводок затопление

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