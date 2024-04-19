За сутки она отступила сразу на 30 сантиметров, зато Уда начала прибавляться
Селенга в столице Бурятии продолжает идти на спад. По данным Бурятского гидрометцентра, к 19 апреля она снизилась сразу на 30 сантиметров – до 64-х. А вот Уда поднялась на 15 и теперь её уровень составляет 98 см.
Вечером 16 апреля в Бурятии из-за сложной паводковой обстановки ввели ЧС межмуниципального характера. Он действует в Улан-Удэ, Иволгинском и Прибайкальском районах. Всего разбушевавшаяся Селенга залила более 500 участков, но кое-где вода уже ушла.
Как сообщили в группе «Иволга-инфо.24/7», вечером (в 20:00) 18-го числа уровень реки в Иволгинском районе составлял 94 сантиметра. Однако в ДНТ «Респект» в Сотниково обрушился берег, а в микрорайоне Зелёная поляна затопленными накануне оставались 16 участков и 14 домов. Воду там пообещали откачать. В селе работает комиссия, члены которой оценивают размер ущерба от паводка.
Селенга в Улан-Удэ стремительно снижается
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За сутки она отступила сразу на 30 сантиметров, зато Уда начала прибавляться
Его привели в порядок перед 154-летием со дня рождения вождя пролетариев
Ситуация разрешилась лишь после вмешательства прокуратуры
Курсанты попрактиковались в выполнении нормативов
Коробку с животными бросили в подъезде
Это сделано для удобства пассажиров
В республике рассчитывают на медали
Птиц заметили сотрудники заповедника
В республике ясная погода
Анна Богалий поделилась опытом
Голосованием определили три территории для благоустройства
У иностранки не оказалось нужных документов
С ними провели профилактическое мероприятие
Девочек назвали Есения и Агата
Для школьников провели полезный мастер-класс