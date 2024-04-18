Иск подал отдел МВД по Мухоршибирскому району
Житель Бурятии, состоящий под административным надзором с октября 2019 года, совершил четыре административных правонарушения. Отдел МВД России по Мухоршибирскому району обратился в суд с иском о дополнении ранее установленных ограничений. Об этом сообщается на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.
Оказалось, что мужчина совершил правонарушения, в том числе, будучи пьяным, в ночное время.
Суд удовлетворил требования истца. В итоге мужчине запретили пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства или пребывания, с 22 часов до 06 часов. Также ему запретили посещать увеселительные заведения (кафе, бары, закусочные, рестораны и т.п.), где осуществляется реализация и распитие алкоголя.
Жителю Бурятии запретили посещать увеселительные заведения
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В городе появится новое муниципальное учреждение
Иск подал отдел МВД по Мухоршибирскому району
Работодатели делают это, чтобы оценить их уровень
В республике ограничивают доступ к алкоголю
Автомобилисты едут по маршруту Комсомольск-на-Амуре – Москва. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с площади Советов
Ограничения там сняли спустя два месяца
Закаменцы забираются в аварийные здания несмотря на смертельную опасность
Возможен дождь
За сутки она снизилась на 18 сантиметров
Во многом благодаря успехам его воспитанников бокс получил развитие в Мухоршибирском районе
Их так и не привели в порядок с наступлением тепла
Приз абсолютного победителя турнира – 100 тысяч рублей
Она трудилась преподавателем в медицинском институте БГУ
Кадры боевой работы военнослужащих опубликовало Минобороны
Её оккупировали бездомные люди и бродячие собаки