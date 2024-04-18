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Жителю Бурятии запретили посещать увеселительные заведения

Жителю Бурятии запретили посещать увеселительные заведения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Иск подал отдел МВД по Мухоршибирскому району

Житель Бурятии, состоящий под административным надзором с октября 2019 года, совершил четыре административных правонарушения. Отдел МВД России по Мухоршибирскому району обратился в суд с иском о дополнении ранее установленных ограничений. Об этом сообщается на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.

Оказалось, что мужчина совершил правонарушения, в том числе, будучи пьяным, в ночное время.

Суд удовлетворил требования истца. В итоге мужчине запретили пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства или пребывания, с 22 часов до 06 часов. Также ему запретили посещать увеселительные заведения (кафе, бары, закусочные, рестораны и т.п.), где осуществляется реализация и распитие алкоголя.
суд

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