Жителю Бурятии запретили посещать увеселительные заведения

Иск подал отдел МВД по Мухоршибирскому району



Житель Бурятии, состоящий под административным надзором с октября 2019 года, совершил четыре административных правонарушения. Отдел МВД России по Мухоршибирскому району обратился в суд с иском о дополнении ранее установленных ограничений. Об этом сообщается на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.



Оказалось, что мужчина совершил правонарушения, в том числе, будучи пьяным, в ночное время.



Суд удовлетворил требования истца. В итоге мужчине запретили пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства или пребывания, с 22 часов до 06 часов. Также ему запретили посещать увеселительные заведения (кафе, бары, закусочные, рестораны и т.п.), где осуществляется реализация и распитие алкоголя.

