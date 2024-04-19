В Брастке таксист доставил на вокзал редкие наркотики

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Кокаин и экстази упаковали в канцелярскую папку



В марте на скамейке на привокзальной площади железнодорожного вокзала станции «Падунские Пороги» транспортные полицейские обнаружили канцелярскую папку. Внутри находились шесть свёртков с веществом и пять таблеток розового цвета.



Экспертиза выяснила, что это наркотики - кокаин весом около трёх граммов и МДМА (экстази) весом почти два грамма.



- В ходе проведения мероприятий по установлению хозяина редких для региона видов наркотических средств оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков сначала установили 35-летнего братчанина, работающего таксистом. Мужчина рассказал, что получил от клиента заказ доставить на железнодорожный вокзал папку с документами, что он и сделал. О содержимом папки последний не знал, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



В дальнейшем выяснилось, что местный житель по просьбе знакомого приобрёл для него в Интернете наркотики для личного потребления. Предварительно знакомый, сам проживающий в Усть-Илимске, перевёл для их покупки деньги. Посылку с содержимым братчанин решил отправить через общего знакомого, не предполагавшего, что в канцелярской папке наркотики. Мужчина, следовавший на вахту, должен был передать папку другу в Усть-Илимске.



Однако последний, получив посылку от таксиста, забыл её на скамейке, где её нашли транспортные полицейские.



В отношении братчанина возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 33 ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 228 УК РФ «Пособничество в покушении на приобретение наркотических средств в крупном размере», в отношении жителя Усть-Илимска – по ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 228 УК РФ «Покушение на приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере». Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Расследование продолжается.



