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Глава Бурятии заявил о попытке объединения западных стран против России

Глава Бурятии заявил о попытке объединения западных стран против России
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов напомнил, что мир гораздо больше, чем Европа и США

В среду, 10 апреля, в столицу Бурятии в рамках масштабной всероссийской акции прибыл патриотический поезд Минобороны РФ «Сила в правде» (возрастное ограничение – 6+). До 14:30 все желающие смогут увидеть образцы военной и специальной техники и ознакомиться с выставкой, посвящённой истории отечественной армии и флота.

Об уникальной экспозиции рассказал в соцсетях побывавший на мероприятии глава республики Алексей Цыденов.

- Она даёт всем нам возможность ещё раз прикоснуться, увидеть, с чем столкнулась наша родина, за что и с кем мы боремся, что мы должны сделать, чтобы сегодня и всегда оставаться сильными и независимыми и быть счастливой страной, – написал руководитель республики на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Цыденова, сегодня западные страны «ложью и лукавством» пытаются объединиться против России.

- Но мир гораздо больше, чем одни Европа и США – и мир сегодня с нами. Поэтому все должны знать правду, знать, что на самом деле, мы защищаем и в чём наша правда. И прибывший поезд показывает это, – заключил глава.
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