Глава Бурятии заявил о попытке объединения западных стран против России





В среду, 10 апреля, в столицу Бурятии в рамках масштабной всероссийской акции прибыл патриотический поезд Минобороны РФ «Сила в правде» (возрастное ограничение – 6+). До 14:30 все желающие смогут увидеть образцы военной и специальной техники и ознакомиться с выставкой, посвящённой истории отечественной армии и флота.



Об уникальной экспозиции рассказал в соцсетях побывавший на мероприятии глава республики Алексей Цыденов.



- Она даёт всем нам возможность ещё раз прикоснуться, увидеть, с чем столкнулась наша родина, за что и с кем мы боремся, что мы должны сделать, чтобы сегодня и всегда оставаться сильными и независимыми и быть счастливой страной, – написал руководитель республики на своей странице во «ВКонтакте».



По словам Цыденова, сегодня западные страны «ложью и лукавством» пытаются объединиться против России.



- Но мир гораздо больше, чем одни Европа и США – и мир сегодня с нами. Поэтому все должны знать правду, знать, что на самом деле, мы защищаем и в чём наша правда. И прибывший поезд показывает это, – заключил глава.

