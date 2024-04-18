Ушла из жизни заслуженный врач Бурятии Надежда Хандажапова

Общество, Фото: предоставлено БГУ

Она трудилась преподавателем в медицинском институте БГУ



15 апреля после продолжительной болезни ушла из жизни ветеран труда, отличник здравоохранения РФ, заслуженный врач Бурятии Хандажапова Надежда Викторовна. Ей было 65 лет.



О кончине коллеги сообщили в Медицинском институте Бурятского госуниверситета. Надежда Викторовна трудилась там старшим преподавателем кафедры поликлинической терапии и профилактической медицины с курсом общественного здоровья и здравоохранения.



Надежда Викторовна долгое время работала в городской поликлинике №6, где прошла путь от врача-терапевта до заместителя главного врача. Также более 10 лет занимала руководящую должность в территориальном управлении Росздравнадзора по Бурятии. Последние её годы были связаны с медицинским образованием, с обучением будущих врачей.



«Для коллег-педагогов, студентов, врачей и пациентов Надежда Викторовна была не только высокообразованным ответственным специалистом, но человеком с большим сердцем, бескорыстно преданным делу, отзывчивым и сострадательным к чужой беде, ярким примером мудрости, трудолюбия, оптимизма, человеколюбия. Но главная её отличительная черта – подлинная интеллигентность, восхищавшая абсолютно всех», - поделились в Мединституте.



Церемония прощания состоится 19 апреля с 12 до 13 часов в ритуальном зале по адресу: ул. Пирогова 9в.



