В Бурятии горящий дом помогли потушить соседи

Пожар произошёл ночью



Ночью 18 апреля загорелся жилой дом в селе Новодесятниково Кяхтинского района Бурятии, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Поскольку ближайшая пожарная часть расположена в 138 км от места пожара, на вызов также выехала добровольная пожарная команда сельского поселения «Большелугское».



До прибытия добровольцев пожар сдерживали 10 местных жителей.



Потушить возгорание удалось в течение часа.



Пострадавших нет: на момент возгорания внутри находилась собственница дома. Обнаружив пламя, она незамедлительно эвакуировалась.



- В результате пожара изнутри обгорел дом на общей площади 42 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания послужил аварийный режим работы электропроводки, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.

