В Бурятии горящий дом помогли потушить соседи

Пожар произошёл ночью
Ночью 18 апреля загорелся жилой дом в селе Новодесятниково Кяхтинского района Бурятии, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Поскольку ближайшая пожарная часть расположена в 138 км от места пожара, на вызов также выехала добровольная пожарная команда сельского поселения «Большелугское».
До прибытия добровольцев пожар сдерживали 10 местных жителей.
Потушить возгорание удалось в течение часа.
Пострадавших нет: на момент возгорания внутри находилась собственница дома. Обнаружив пламя, она незамедлительно эвакуировалась.
- В результате пожара изнутри обгорел дом на общей площади 42 кв.м. По предварительным данным, причиной возгорания послужил аварийный режим работы электропроводки, - уточнили в агентстве ГО и ЧС.
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