В Бурятии отменили мягкий приговор убийце

Изначально дело было квалифицировано как самооборона



Верховный суд Бурятии по апелляционному представлению прокуратуры отменил мягкий приговор мужчине, который убил человека.



- В октябре 2023 года виновный нанёс потерпевшему ножевое ранение в область груди, повлекшее повреждение сердца и левого лёгкого, вследствие чего наступила смерть, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Районный суд пришёл к выводу, что действия осуждённого носили оборонительной характер. Мужчина был признан виновным по статье «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны» (ч. 1 ст. 108 УК РФ) и остался на свободе. Он получил только 1 год 6 месяцев ограничения свободы.



С такой позицией не согласился государственный обвинитель. Ведь из материалов уголовного дела следовало, что мужчина совершил убийство в отсутствие какой-либо угрозы для его жизни со стороны жертвы.



Верховный суд республики по представлению Северобайкальского межрайонного прокурора постановил по делу новый обвинительный приговор. Теперь действия мужчины квалифицировали по статье «Убийство». Верховный суд назначил ему 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу.

