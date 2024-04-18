Преступники продолжают атаковать аккаунты жителей республики
Мошенники продолжают атаку мессенджера Telegram - взламывают аккаунты жителей района. Об этом сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
Сегодня, 18 апреля, взломали аккаунт директора районного дома детского творчества.
- Мне взломали Телеграм! Никакой утечки персональных данных нет! Звонит якобы сотрудник ФСБ, не реагируйте на его утверждения! – предостерегла жителей района директор дома творчества Марина Потявина.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно аферисты добрались до главы Северо-Байкальского района Игоря Пухарева. Неизвестные также взломали его аккаунт в мессенджере.
Мошенники взломали аккаунт директора дома детского творчества из Бурятии
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