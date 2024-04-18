В Бурятии парашютисты-пожарные обнаружили лесной пожар

Происшествия, Фото: из архива

Его оперативно ликвидировали



Накануне, 17 апреля, в Бурятии обнаружили один лесной пожар. Он возник в Хоринском районе по вине местных жителей.



Возгорание оперативно ликвидировали на площади 0,2га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работали 22 человека из числа лесной охраны и пожарных-десантников. Было задействовано четыре единицы лесопожарной техники.



- Хоринским авиаотделением было обнаружено возгорание в 3,5 км от села Хандагай. На пожар высадили парашютистов, позже к ним присоединилась лесная охрана. Возгорание было оперативно ликвидировано. Выгорела лесная подстилка. Ущерб лесному фонду не причинён, - рассказал лесничий Вехне-Талецкого лесничества Алексей Спичак.



На утро 18 апреля новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. При обнаружении лесных пожаров жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.

