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В районе Бурятии отменили введённый из-за бешенства карантин

В районе Бурятии отменили введённый из-за бешенства карантин
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ограничения там сняли спустя два месяца

В конце февраля в пригородном Тарбагатайском районе ввели карантин из-за бешенства. Он действовал 60 дней в радиусе трёх километров от неблагополучного пункта – в местности Малки. Соответствующее распоряжение подписал тогда глава Бурятии Алексей Цыденов.

Вход посторонним на эту территорию был под табу – его разрешили только представителям госветслужбы и специалистам, занимающимся ликвидацией эпизоотического очага. Запретили также ввоз и вывоз восприимчивого к бешенству скота и охоту на диких зверей – за исключением отстрела для регулирования их численности плюс ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных.

Спустя два месяца все ограничения сняли. Глава Бурятии Алексей Цыденов уже подписал соответствующее распоряжение.  Документ вступил в силу. Однако республиканское управление ветеринарии продолжит работу по организации и проведению профилактических мероприятий, призванных защитить от бешенства восприимчивых животных. 

бешенство карантин

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