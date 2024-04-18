Жители пригорода Улан-Удэ возмутились состоянием дорог

Людям ответили, что дороги ДНТ принадлежат его жителям, поэтому благоустройством улиц они должны заниматься сами



Жители ДНТ «Эдем» Иволгинского района пожаловались на состояние дорог.



- Будет ли грейдирование дороги от конца асфальта до конечной 106 маршрута? Будет ли грейдирование улиц ДНТ «Эдем»? Невозможно ездить, кочки да ямы, особенно второстепенных улиц. Например, ул. Дивная и т.д., - написали они администраторам группы «Иволга-инфо.24/7».



В группе опубликовали ответ автодорожного учреждения: «До конечной 106 маршрута грейдирование будет проведено. Дороги ДНТ/СНТ принадлежат жителям самого товарищества, поэтому благоустройство дорог и улиц жители осуществляют сами».



