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Жители пригорода Улан-Удэ возмутились состоянием дорог

Жители пригорода Улан-Удэ возмутились состоянием дорог
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Людям ответили, что дороги ДНТ принадлежат его жителям, поэтому благоустройством улиц они должны заниматься сами

Жители ДНТ «Эдем» Иволгинского района пожаловались на состояние дорог.

- Будет ли грейдирование дороги от конца асфальта до конечной 106 маршрута? Будет ли грейдирование улиц ДНТ «Эдем»? Невозможно ездить, кочки да ямы, особенно второстепенных улиц. Например, ул. Дивная и т.д., - написали они администраторам группы «Иволга-инфо.24/7».

В группе опубликовали ответ автодорожного учреждения: «До конечной 106 маршрута грейдирование будет проведено. Дороги ДНТ/СНТ принадлежат жителям самого товарищества, поэтому благоустройство дорог и улиц жители осуществляют сами».

дороги

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